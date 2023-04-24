В Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и сбежали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и сбежали. Инцидент случился 23 апреля на перегоне Сеятель — Бердск в Советском районе.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, неизвестные около 23:00 вскрыли релейные шкафы на 28-м километре и подожгли их с помощью воспламеняющейся жидкости.

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что пожарные выезжали на место, однако к тому моменту сотрудники станции сами смогли потушить пламя.

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