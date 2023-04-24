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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:13

Мэр Новосибирска Локоть рассказал, как увидеть онлайн-шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2023 года

В этом году акция пройдет виртуально
Данила ШУЛЯК
Шествие покажут на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести».

Шествие покажут на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести».

Фото: Никита МАНЬКО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, где горожане смогут увидеть шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

— Для безопасности горожан традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в виртуальном формате на главном электронном панно нашего города – на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести», — сообщил градоначальник.

По словам мэра, он уже отправил городскому музею данные своего деда. Подать информацию о героях семьи можно до 1 мая 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, какие события ждут горожан в День Победы.

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