Мэр Новосибирска Локоть рассказал, как увидеть онлайн-шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2023 года

Шествие покажут на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести». Фото: Никита МАНЬКО

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, где горожане смогут увидеть шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

— Для безопасности горожан традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в виртуальном формате на главном электронном панно нашего города – на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести», — сообщил градоначальник.

По словам мэра, он уже отправил городскому музею данные своего деда. Подать информацию о героях семьи можно до 1 мая 2023 года.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, какие события ждут горожан в День Победы.

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