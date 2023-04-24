Мэр Новосибирска Локоть рассказал, как увидеть онлайн-шествие «Бессмертного полка» 9 мая 2023 года

Шествие покажут на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести».
Фото: Никита МАНЬКО
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, где горожане смогут увидеть шествие «Бессмертного полка» в День Победы.
— Для безопасности горожан традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдёт в виртуальном формате на главном электронном панно нашего города – на стеле «Новосибирск – Город трудовой доблести», — сообщил градоначальник.
По словам мэра, он уже отправил городскому музею данные своего деда. Подать информацию о героях семьи можно до 1 мая 2023 года.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, какие события ждут горожан в День Победы.
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