Новосибирский и Алтайский филиалы СГК объединили в Западно-Сибирский филиал

В структуре СГК появился Западно-Сибирский филиал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В структуре СГК появился Западно-Сибирский филиал. Он объединил Новосибирский и Алтайский филиалы, сообщили в телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.

Новый филиал возглавил Игорь Лузанов. Его стаж работы в энергетике составляет 20 лет. С 2013 года Игорь Викторович занимает должность директора Барнаульской ТЭЦ-3.

− С 1 октября Игорь Лузанов возглавил Барнаульский филиал Сибирской генерирующей компании, который с конца 2016 года стал Алтайским, − говорится на сайте СГК.

Западно-Сибирский филиал объединил четыре ТЭЦ в Новосибирске, одну в Куйбышеве, две в Барнауле, одну в Бийске и одну в Рубцовске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber