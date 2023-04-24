В Новосибирск придет похолодание до -3 градусов

В Новосибирск после кратковременного потепления снова придут холода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск после кратковременного потепления снова придут холода. По прогнозам синоптиков ночью температура может опуститься вплоть до −3 градусов.

— В Новосибирске во вторник, 25 апреля, ожидается переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до -1…-3 градусов, днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 8-13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В среду, 26 апреля, ночью возможен небольшой мокрый снег, днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит -1…+1, днем потеплеет до +12…+14 градусов. Ветер будет дуть 6-11 метров в секунду.

Синоптики сервиса Яндекс. Погода дают новосибирцам более благоприятный прогноз. Они обещают 25 апреля похолодание до -1 градуса ночью.

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