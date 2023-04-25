Женщина ищет однокурсницу из Новосибирска, которую не видела 39 лет

Татьяна училась в сельхоз техникуме. Фото: предоставлено Ольгой

Ольга Соколова ищет однокурсницу Боброву Татьяну 1964 года рождения. Женщины учились вместе на зоотехников.

- Мы учились в одной группе. Я была комсоргом, а она старостой. Мы закончили сельхозтехникум в 1984 году. Потом Таня училась в сельхозинституте, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, одногруппница Татьяны.

По словам Ольги, связь между ними прервалась в 2012-2013 году.

- Мы раньше общались по телефону, но потом она перестала отвечать. В соцсетях тоже пропала страница. Знаю, что Таня жила в Ленинском районе, предположительно, на улице Зорге. Знаю, что она хотела уехать из города. У нее собаки и кошки были, а также брат неблагополучный был, - говорит Ольга. - Может быть ей нужна помощь. Теперь она на пенсии. У нее родных, кроме брата, по ее словам, нет.

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