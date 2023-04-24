«Дождался, пока все уснут»: новосибирец убил ножом в грудь друга в его юбилей

Мужчина убил друга в его день рождения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске осудили убийцу, который ударил спящего друга ножом — в тот вечер товарищи отмечали юбилей.

— Ночью 19 апреля 2017 года осужденный и 60-летний потерпевший отмечали юбилей. Убийца дождался, пока все уснут, и ударил спящего именинника ножом в грудь. Пострадавший умер на месте, — сообщили в СУ СК РФ по НСО.

Коллегия присяжных заседателей признала его виновным. По статье об убийстве преступника осудили на 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал.

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