В Новосибирске в ДТП с двумя иномарками погиб мужчина-пассажир

В Первомайском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В понедельник, 24 апреля, в Первомайском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух иномарок погиб мужчина-пассажир. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Участниками аварии стали автомобили Toyota Corona Premio и Lexus LX570. Выяснилось, что «Тойота» ехала по улице Старое шоссе. Напротив дома № 8 машина начала разворачиваться. Во время совершения маневра авто врезалось в «Лексус», который двигался во встречном направлении.

− В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Тойота» − неустановленный мужчина, на внешний вид 60 лет, в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель автомобиля «Тойота» и второй пассажир − мужчина 1982 года рождения, − уточнили в Госавтоинспекции.

На место прибыли экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Зажатых в салоне авто пострадавших вытаскивали силы пожарно-спасательного подразделения Новосибирска.

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