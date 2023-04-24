В Новосибирске пьяный мужчина с ножом угрожал расправой посетителям алкомаркета

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

21 апреля в 17.35 тревожная кнопка была нажата в ресторане на Красном проспекте. Прибывшим на вызов бойцам ГБР отдыхавшие в заведении курсанты речного училища сообщили, что видели в руках у одного из посетителей предмет, похожий на пистолет. «Гвардейцы» задержали мужчину, на которого указали курсанты, и передали его сотрудникам полиции. Те досмотрели задержанного, но оружия при нем не нашли и потому отпустили. Мужчина направился в сторону железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный.

22 апреля в 17.55 в магазине по продаже пива на проспекте Дзержинского конфликт возник между продавцом и постоянным клиентом заведения. Посетитель рассердился на то, что продавщица не поздравила его, завсегдатая заведения, с днем рождения, хотя он и сообщил, что отмечает праздник. Не получив ожидаемых поздравлений, мужчина пообещал подкараулить женщину после окончания рабочего дня и расправиться с ней. Бойцы ГБР-72 задержали пьяного хулигана и передали его сотрудникам полиции.

В этот же день другой нетрезвый гражданин угрожал расправой посетителям алкомаркета в Ленинском районе, на улице Троллейной. Мужчина пристал к компании отдыхавших там молодых людей и для устрашения достал из кармана кухонный нож. Заметив, что продавец вызвала охрану, вооруженный хулиган выбежал на улицу. Оперативно прибывшие бойцы ГБР-73 догнали и задержали мужчину примерно в 200 метрах от магазина, изъяли нож и передали его вместе с задержанным правоохранителям.

23 апреля в 7 часов утра в Октябрьском районе, на улице Гурьевской, бойцами ГБР-1 был задержан мужчина, находившийся в ночном баре в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он смахнул с витрины несколько бутылок вина и фужеры, причинив тем самым заведению материальный ущерб на сумму около 5 тысяч рублей. Задержанного тоже передали полиции.