Власти уточнили сроки этапов ввода нового ЛДС в Новосибирске

Проект разделили на три этапа ввода. Фото: правительство НСО

Стали известны сроки этапов ввода нового ЛДС в Новосибирске. На эту тему высказался замгубернатора НСО и по совместительству куратор строительства объекта Роман Теленчинов.

По словам Теленчинова, проект разделили на три этапа ввода. Первый этап уже завершен.

− Второй этап эксплуатации планируется реализовать в мае, когда будет установлено досмотровое оборудование, необходимое для обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Реализация третьего этапа состоится после того, как будут предъявлены все работы по финансовой части, − цитируют заместителя губернатора Новосибирской области в пресс-службе горсовета.

Остаются также некоторые виды сезонных работ – их реализуют на третьем этапе. Нужно будет нанести разметку, установить дорожные знаки и облицевать лестничную клетку плиткой.

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