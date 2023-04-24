Власти уточнили сроки этапов ввода нового ЛДС в Новосибирске

Проект разделили на три этапа ввода. Фото: правительство НСО
Стали известны сроки этапов ввода нового ЛДС в Новосибирске. На эту тему высказался замгубернатора НСО и по совместительству куратор строительства объекта Роман Теленчинов.
По словам Теленчинова, проект разделили на три этапа ввода. Первый этап уже завершен.
− Второй этап эксплуатации планируется реализовать в мае, когда будет установлено досмотровое оборудование, необходимое для обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Реализация третьего этапа состоится после того, как будут предъявлены все работы по финансовой части, − цитируют заместителя губернатора Новосибирской области в пресс-службе горсовета.
Остаются также некоторые виды сезонных работ – их реализуют на третьем этапе. Нужно будет нанести разметку, установить дорожные знаки и облицевать лестничную клетку плиткой.
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