«Оттаскала за волосы»: под Новосибирском мать осудят за избиение 15-летней дочери

Сибирячку осудят за избиение 15-летней дочери.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Чистоозерном районе Новосибирской области мать оттаскала за волосы 15-летнюю дочь. На ранее судимую сибирячку возбудили уголовное дело.
— По статье о побоях 31 марта возбудили дело на мать, которая оттаскала за волосы свою дочь. Ранее гражданка уже привлекалась к административной ответственности, —сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре НСО.
За это матери грозят обязательные либо исправительные работы или арест на 6 месяцев.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как суррогатную мать осудили за продажу младенца. Она обжалует приговор.
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