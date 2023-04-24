«Оттаскала за волосы»: под Новосибирском мать осудят за избиение 15-летней дочери

Сибирячку осудят за избиение 15-летней дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чистоозерном районе Новосибирской области мать оттаскала за волосы 15-летнюю дочь. На ранее судимую сибирячку возбудили уголовное дело.

— По статье о побоях 31 марта возбудили дело на мать, которая оттаскала за волосы свою дочь. Ранее гражданка уже привлекалась к административной ответственности, —сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре НСО.

За это матери грозят обязательные либо исправительные работы или арест на 6 месяцев.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как суррогатную мать осудили за продажу младенца. Она обжалует приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирская сурмама, осужденная за продажу младенца, прервала молчание

Новосибирская сурмама, осужденная за продажу младенца, обжалует приговор (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber