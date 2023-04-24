Первый этап строительства парка «Каменка» завершат осенью

Мэр поучаствовал в субботнике на территории будущего парка "Каменка". Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске на территории будущего парка «Каменка», благоустройство которого продолжается в Дзержинском районе, состоялся традиционный весенний субботник. Вместе с горожанами территорию приводил в порядок мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Сегодня в Новосибирске — Ленинский субботник, и вместе с неравнодушными жителями мы приводим в порядок после зимы территорию будущего парка «Каменка», первый этап строительства которого должен завершиться в этом году. Это будет очень живописный природный парк, который, я надеюсь, станет местом притяжения не только для жителей Дзержинского района, но и для всех новосибирцев, — отметил Анатолий Локоть.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в пойме малой новосибирской реки Каменки на площади более 13 га будет создан уникальный первый в России затопляемый ландшафтный парк. В подтопляемой части парка сделают пешеходные дорожки на опорах, чтобы во время паводка они находились над уровнем воды. Размещение иных объектов в подтопляемой части парка не предусмотрено.

В парке также планируется обустроить площадку со спортивными тренажерами, павильон проката спортивного инвентаря, технический проезд с велополосой, оборудуют смотровые и игровые площадки, установят малые архитектурные формы — лавочки, навесы, беседки, урны, сделают освещение. Предусмотрено строительство двух огороженных площадок для выгула собак, а также высадка новых деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников. Завершение работ намечено на октябрь 2023 года.

С 15 апреля по 31 мая новосибирцы могут проголосовать за название для будущего парка. Чем больше горожан примет участие в голосовании, тем больше средств получит Новосибирск на реализацию этого проекта, а также на другие парки и скверы.