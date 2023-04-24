В Новосибирске неизвестные разгромили приемную депутата Светланы Каверзиной

Депутаты приняли решение написать заявление в полицию. Фото: Светлана Каверзина

В Новосибирске разгромили приемную депутата Светланы Каверзиной. Об этом политик сообщила на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Приемная располагается по адресу улица Иванова, 9. Как видно на фото, неизвестные разбили стекло и выбили дверь.

− У нас ограбили депутатскую приемную. Там, правда, грабить было нечего, но взломать окно и двери умудрились. Чисто напакостили, − написала Светлана Каверзина.

В комментариях под публикацией депутат уточнила, что ранее всю технику и документы из приемной вывезли. Это связано с проводимым там ремонтом.

Депутаты приняли решение написать заявление в полицию. КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по НСО. Там пообещали уточнить информацию.

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