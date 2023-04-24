В Новосибирске временно ограничат движение машин в Дзержинском районе

Дорогу сузят из-за аварийного ремонта водовода.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Дзержинском районе Новосибирска временно ограничат движение. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.
— С 24 по 28 апреля на 3 метра сузят улицу Волочаевскую в районе здания по улице Ставропольской, 1, к. 1, — сообщили в муниципалитете.
Дорогу сузят из-за аварийного ремонта водовода.
Ранее КП-Новосибирск писала: до конца года сузят проезд по двум улицам у площади Труда. Движение ограничат и по прилегающим улицам — Станиславского и Широкой. Это связано со строительством нового моста.
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