В Новосибирске временно ограничат движение машин в Дзержинском районе

Дорогу сузят из-за аварийного ремонта водовода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Дзержинском районе Новосибирска временно ограничат движение. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

— С 24 по 28 апреля на 3 метра сузят улицу Волочаевскую в районе здания по улице Ставропольской, 1, к. 1, — сообщили в муниципалитете.

Дорогу сузят из-за аварийного ремонта водовода.

Ранее КП-Новосибирск писала: до конца года сузят проезд по двум улицам у площади Труда. Движение ограничат и по прилегающим улицам — Станиславского и Широкой. Это связано со строительством нового моста.

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