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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:43

Почти 8 миллионов за день потратили новосибирцы на белорусской ярмарке

Горожане совершили примерно 16 тысяч покупок
Анастасия ХРОМЫХ
Жители Новосибирска потратили почти восемь миллионов за день на белорусской ярмарке.

Жители Новосибирска потратили почти восемь миллионов за день на белорусской ярмарке.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Новосибирска потратили почти восемь миллионов за день на белорусской ярмарке. Об этом на оперативном совещании 24 апреля сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Белорусскую продукцию на площадь Ленина привезла 21 фура. Открытие ярмарки состоялось в субботу, 22 апреля.

− Новосибирцы активно откликнулись, за субботу оборот составил 7 миллионов 700 тысяч рублей, − отметил Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска добавил, что за день местные жители совершили практически 16 тысяч покупок.

Напомним, ярмарка товаров из Белоруссии будет работать до 30 апреля.

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