«Заманили на встречу, держали в гараже»: в Новосибирской области пятеро знакомых похитили мужчину

Новосибирец вместе со знакомыми похитил человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области отправили в суд дело мужчины, похитившего человека. Он вымогал у него деньги, а добился своего - подался в бега.

- По данным следствия, в мае 2020 года обвиняемый совместно со своими знакомыми придумали план похищения мужчины, чтобы заставить его отказаться от движимого и недвижимого имущества. Для этого пятеро преступников обманом заманили потерпевшего для встречи на одну из улиц Коченевского района, где силой вытащили его из машины и перетащили в гараж. Там мужчину удерживали насильно и требовали отдать им имущество на общую сумму не менее 1 миллиона рублей. После того, как похищенный сделал это, его отпустили.

Четверых похитителей удалось задержать быстро, им уже вынесли приговор. А пятый - подался в бега и находился в розыске. Сейчас его уголовное дело по статье 163 УК РФ (похищение человека, вымогательство) направлено в суд.

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