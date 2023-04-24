Новосибирская пенсионерка засудила родного брата за убийство мужа шестилетней давности

Вдова шесть лет добивалась справедливости. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске пенсионерка засудила родного брата за убийство мужа на юбилей. 24 апреля Ленинский районный суд вынес приговор за убийство шестилетней давности:

- Суд назначил 53-летнему подсудимому 10 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Иск о компенсации морального вреда удовлетворен частично на сумму в 1 млн рублей, – сообщила КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Елена Петренко.

Трагедия случилась в апреле 2017 года в частном доме в Ленинском районе Новосибирска. Хозяин дома Владимир Цех собрал родственников на свое 60-летие, в полночь тело юбиляра нашли в гостиной с ножом в спине. Следователи задержали старшего брата убитого Виктора, тот подписал признание и суд дал ему 9 лет колонии строгого режима. Вдова убитого Галина Цех подозревала своего родного брата Юрия и подала апелляцию, дошла до Верховного суда РФ и добилась отмены приговора Виктору.

После жалоб главе СКР Бастрыкину следствие возобновили. С помощью улик и экспертиз удалось доказать – на ноже в спине убитого были отпечатки Юрия. Судебная коллегия присяжных признала Юрия виновным, Ленинский районный суд вынес приговор.

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