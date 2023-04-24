На весенний субботник в Новосибирске вышло более 66 тысяч жителей

Более 66 тысяч новосибирцев приняли участие в общегородском субботнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 66 тысяч новосибирцев приняли участие в общегородском субботнике. Об этом сообщили в мэрии города.

Субботник прошел 22 апреля. Как уточнили в муниципалитете, для уборки привлекли 759 единиц техники.

− Вывезено 3 357 тонн мусора и грязи, − подчеркнули в публикации.

В городе продолжают собирать и вывозить наполненные мусором мешки. А на теневых участках рабочие сбивают слежавшиеся сугробы.

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