На весенний субботник в Новосибирске вышло более 66 тысяч жителей

Более 66 тысяч новосибирцев приняли участие в общегородском субботнике.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Более 66 тысяч новосибирцев приняли участие в общегородском субботнике. Об этом сообщили в мэрии города.
Субботник прошел 22 апреля. Как уточнили в муниципалитете, для уборки привлекли 759 единиц техники.
− Вывезено 3 357 тонн мусора и грязи, − подчеркнули в публикации.
В городе продолжают собирать и вывозить наполненные мусором мешки. А на теневых участках рабочие сбивают слежавшиеся сугробы.
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