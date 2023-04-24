Дополнительный транспорт на Радоницу в Новосибирске 25 апреля 2023: маршруты, расписание

На Радоницу в Новосибирске запустят дополнительный транспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дополнительный транспорт на Радоницу в Новосибирске 25 апреля 2023 предполагает запуск пяти автобусов и трех маршруток. Расписание опубликовали на сайте мэрии города.

Во вторник, 25 апреля запустят пять автобусов по маршруту «Площадь им. Калинина — Заельцовское кладбище» и три ГАЗели «Магазин „Золотая Нива“ — Гусинобродское кладбище». Доехать до кладбища можно будет на троллейбусах №2, 26, а также на трамвае №3.

Доставлять новосибирцев будут автобусы c номерами: 23, 36, 50, 54, 54к, 68, 77л, 9, 15, 27, 46, 53, 64, 73. Газели будут ходить до кладбища под номерами 30, 30а и 73.

Подробное расписание можно посмотреть на сайте муниципалитета.

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