Как оформить инвалидность жителям присоединенных территорий?

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Если у гражданина имеются документы об установлении инвалидности, выданные украинскими учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ), то он должен пройти переосвидетельствование в соответствии с российским законодательством.

Граждане, которым установлена группа инвалидности бессрочно либо категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет, наступающего после 1 января 2026 года, должны пройти МСЭ до 1 января 2026 года. Переосвидетельствование пострадавших на производстве и имеющих документы об утрате профессиональной трудоспособности без указания срока действия (бессрочно) осуществляется также до 1 января 2026 года.

При проведении МСЭ гражданина рассматриваются все вопросы, связанные с установлением инвалидности, причин инвалидности, сроков, времени наступления инвалидности, потребности в различных видах социальной защиты, а также разрабатывается новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

На МСЭ гражданин направляется медицинской организацией (как государственной, так и частной) в соответствии с решением врачебной комиссии.

На сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России www.54.gbmse.ru в разделе «Документы» вы можете более подробно ознакомиться с постановлениями Правительства РФ № 416 от 18 марта 2023 года и № 453 от 24 марта 2023 года, касающимися порядка переосвидетельствования граждан новых территорий РФ.

За дополнительной информацией вы можете обратиться по телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01.