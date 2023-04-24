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НовостиОбщество24 апреля 2023 8:41

Снег с дождем: пасмурная и прохладная погода накроет Новосибирскую область в майские праздники

Дожди польют в Новосибирской области на майских праздниках
Данила ШУЛЯК
В мае обещают пасмурную погоду.

В мае обещают пасмурную погоду.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Последний месяц весны в Новосибирской области начнется с переменчивой погоды — синоптики прогнозируют облачность и дожди.

Так, сервис Яндекс-погода сообщает: 1 мая будет прохладно и облачно — 7 градусов тепла. После этого температура немного повысится — 4 мая будет +13 градусов, пойдет дождь. Также дожди будут лить 6 и 7 мая. В День Победы будет облачно с прояснениями и +13 градусов.

Сайт Gismeteo и вовсе предупреждает о дожде со снегом 3 и 4 мая. Осадки перестанут выпадать только в воскресенье, 7 мая. В День Победы синоптики Gismeteo обещают облачную погоду и +18 градусов.

По данным синоптиков из World-Weather, осадков в мае не будет вовсе — только облака. С 3 по 7 мая температура будет стабильно высокой — 17-22 градусов. А 9 мая, наоборот, прохладно — всего +6 градусов.

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