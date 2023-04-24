В Новосибирске снесут киоски на Гусинобродском шоссе из-за проведения новых трамвайных путей

В Новосибирске снесут киоски по линии новых трамвайных путей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске снесут киоски, которые попадут в зону строительства новых трамвайных путей на Гусинобродском шоссе. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре муниципалитета.

Новый путь проложат от трамвайного кольца на улице Волочаевской вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала.

На данный момент строители закончили вынос ресурсоснабжающих сетей, завершили реконструкцию участка теплотрассы, проложили подводящий кабель контактной сети. Организована закупка необходимых для продолжения строительства материалов. По данным мэрии, работы завершат в середине следующего года.

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