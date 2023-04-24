В Новосибирске будут судить бригадира, по вине которого студента насмерть придавило платформой в вагонном депо

Молодого человека насмерть придавило платформой в Вагонном ремонтном депо Инская. Фото: Восточное МСУТ СК РФ

В Новосибирске перед судом предстанет бригадир, по вине которого погиб 19-летний студент. Молодого человека насмерть придавило платформой в Вагонном ремонтном депо Инская.

Трагедия произошла 12 июля 2022 года. Парень проходил в депо производственную практику.

− Обвиняемый нарушил требования безопасности производства работ по подъемке вагона, не убедился в отсутствии посторонних лиц под ним и допустил смещение подкатной ставлюги (подставки). В результате этого произошло падение платформы железнодорожного вагона на 19-летнего молодого человека, − сообщили на сайте Восточного МСУТ СК РФ.

В отношении бригадира было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина частично признал свою вину.

Обвинительное заключение утвердили в Новосибирской транспортной прокуратуре. В скором времени уголовное дело направят в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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