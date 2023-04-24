Новосибирский медик перечислила способы борьбы с ожирением

Врач из Новосибирска рассказала, как правильно худеть. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полезно ли считать калории, почему толстеют маленькие дети и сколько физических нагрузок в день нужно, чтобы оставаться в форме? Секреты похудения КП-Новосибирск раскрыла медицинский директор сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

– Очень часто после того, как мы посидим на какой-либо из диет, мы обязательно срываемся. Дело в том, что любое ограничение приводит к срывам. Получение удовольствия от еды – это один из компонентов здорового образа жизни, – считает доктор.

Проблема в том, что даже одни и те же продукты не содержат одинаковое количество калорий. Эксперт объяснила, что стандарт килокалорий на 100 граммов, который указан на упаковках или в таблицах – весьма условный. Даже в овощах стебли, листья и плоды у одних сортов жестче, чем у других, что приводит к разнице в калориях.

– Когда мы в состоянии покоя, наш мозг использует 320 килокалорий, не говоря уже о других органах и системах. Подсчет калорий – это опасная практика, не всегда можно верно рассчитать баланс.

Чтобы сбалансировать обмен веществ, врач рекомендует есть сложные углеводы по утрам – они лучше усваиваются. Белок и клетчатку можно, напротив, оставить на обед и ужин. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным. При диете с низким содержанием углеводов люди теряют больше веса, чем при диетах с высоким и нормальным содержанием этого соединения.

– Чтобы ускорить обмен веществ, нужна физическая активность – достаточно ежедневных прогулок шагом в 30-45 минут, и человек может полностью остаться в форме. Недостаток сна, напротив, замедляет обмен веществ, недосыпающие люди испытывают голод. Каждый день обязательно потреблять не менее 400-500 граммов свежих овощей и фруктов, а вот консерванты вызывают рост массы тела, – рассказала врач.

При этом, по словам Татьяны Овсянниковой, человек зачастую может перепутать чувство голода с жаждой. Если нет проблем с желудком, лучше пить холодную воду – чтобы её согреть, организм должен потратить калории. Также холодная вода запускает процессы в кишечнике.

Перед исследователями стоит сложный вопрос – зависит ли избыточная масса тела у детей от того, находится ребенок на грудном или искусственном вскармливании. Татьяна Овсянникова считает, что это связано в первую очередь с фоном, на котором проходила беременность, и с приобретением избыточной массы тела у матери.

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