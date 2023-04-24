Особый противопожарный режим предложили ввести в Новосибирской области с 24 апреля

С 24 апреля на территории Новосибирской области могут ввести особый противопожарный режим.
Фото: Иван МАКЕЕВ
С 24 апреля на территории Новосибирской области могут ввести особый противопожарный режим. С таким предложением на аппаратном совещании выступил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.
По словам Виктора Орлова, большая часть пожаров – это горение сухой растительности. Возгорания такого типа составляют 82% от общего количества пожаров.
Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области обратился к губернатору Андрею Травникову.
− Прошу с сегодняшнего дня установить на территории области особый противопожарный режим, проект нормативно-правового акта подготовлен, − отметил Виктор Орлов.
Предполагается, что особый противопожарный режим продлится до 15 мая. В этот период нельзя будет разводить открытый огонь. Того, кто нарушит правила противопожарной безопасности, будут ждать штрафы.
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