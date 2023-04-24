Новосибирские судебные приставы изъяли иномарку из автосалона, разыграв сцену покупки

Новосибирские судебные приставы арестовали и изъяли иномарку Skoda Yeti из автосалона. Фото: ГУ ФССП по НСО

Новосибирские судебные приставы арестовали и изъяли иномарку Skoda Yeti из автосалона. Для этого им пришлось разыграть сцену покупки машины, рассказали в ГУ ФССП по НСО.

Выяснилось, что должник умудрился продать заложенный в банке автомобиль. Впоследствии покупатель продал транспортное средство автосалону. Все сделки суд признал незаконными.

Чтобы арестовать иномарку, приставы-исполнители придумали легенду.

− Взыскатель, то есть представитель банка, договорился в автосалоне посмотреть автомобиль перед его покупкой. Во время просмотра, когда ключи от Skoda передали «тайному покупателю», на площадке появились судебные приставы для совершения исполнительных действий, − отметили в публикации.

Представителю автосалона вручили требование об исполнении судебного решения. На имущество должника был наложен арест. Машину погрузили на эвакуатор и передали взыскателю.

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