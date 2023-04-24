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НовостиОбщество24 апреля 2023 6:04

Новосибирцы застряли в гигантской пробке из-за сужения Советского шоссе

Ограничения будут действовать до октября
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы застряли в гигантской пробке из-за сужения Советского шоссе.

Новосибирцы застряли в гигантской пробке из-за сужения Советского шоссе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром понедельника, 24 апреля, новосибирцы застряли в глухой пробке на Советском шоссе. Образовался затор из-за ограничений, которые ввели на участке 21 апреля.

Горожане написали на сайте «2ГИС», что проезжую часть сузили из-за ремонта. Они призвали водителей к осторожности.

По данным мэрии, путепровод через железнодорожные пути сузили на 8 метров. А движение организовали по одной полосе. Известно, что действовать ограничения на участке будут до 20 октября 2023 года.

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