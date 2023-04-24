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НовостиПолитика24 апреля 2023 5:46

В Новосибирской области участники ЧВК смогут получить реабилитационные сертификаты

Об этом сообщил губернатор региона
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Реабилитационные сертификаты в Новосибирской области могут получить все военнослужащие.

Реабилитационные сертификаты в Новосибирской области могут получить все военнослужащие.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области все военнослужащие смогут воспользоваться региональными реабилитационными сертификатами, в том числе участники частных военных компаний. Об этом заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

– Реабилитационный сертификат мы стараемся предоставить всем участникам СВО, независимо от категории, – подчеркнул глава региона.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какие услуги включает в себя реабилитационный сертификат и сколько он действует. Напомним, реновацию социальных учреждений – в том числе для восстановления участников спецоперации, – проводят в пяти районах города.

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