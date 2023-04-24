Юрист рассказала новосибирцам, как бороться с соседями-курильщиками

Юрист рассказала новосибирцам, как бороться с курящими соседями. Фото: Оксана ЗУЙКО

Юрист перечислила новосибирцам методы борьбы с курящими соседями. Куда можно обратиться с жалобой и что делать, если обращения не принесли результатов, сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на юриста Ольгу Шувалову.

– Запрещены любые табачные изделия, выделяющие дым. Это и вейпы, и электронные сигареты, и кальяны, – рассказала Ольга Шувалова. – Прежде всего, следует обратиться к своему участковому. Он должен выйти на место нарушения и составить протокол.

Кроме того, можно подать в правоохранительные органы коллективное заявление нескольких жильцов. После этого в полиции в течение 10 дней должны либо возбудить административное дело, либо дать мотивированный отказ. Если нарушена система вентиляции, обращение направляют в управляющую компанию или ТСЖ.

Если табачный дым нанес вред здоровью, имеет смысл требовать возмещение морального и материального ущерба.

– Если же жалобы во все перечисленные инстанции не дали желаемого результата, на помощь придут жилищная инспекция, Роспотребнадзор или прокуратура, – советует юрист.

Как объясняют прокуроры, курение запрещено во всех общественных местах, в том числе на территориях и в помещениях образовательных, медицинских, спортивных, молодежных и культурных учреждений. Нельзя курить во всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов – то есть в тамбурах, на лестничных клетках и под окнами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как новосибирец более 3 лет судился с соседом-курильщиком, чтобы получить компенсацию.

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