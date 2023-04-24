Под Новосибирском двое мужчин погибли на пожаре в частном доме. Фото: СК РФ НСО.

В Черепановском районе Новосибирской области двое мужчин погибли на пожаре в частном доме. Подробности раскрыли в СК РФ по НСО.

– Произошла трагедия 22 апреля. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и следователи территориального отдела. Предварительная версия ЧП – неосторожное обращение с огнем, – говорится в сообщении Следственного комитета.

В СК устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После проверки примут решение в соответствии с законом.

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