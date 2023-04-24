Следователи начали проверку после избиения подростка сверстниками в алтайском селе

В Алтайском крае подростки избили сверстника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Алтайском крае начали проверку после унижения и избиения подростка сверстниками в селе Романово. Об этом сообщает «Толк».

Проверку начали Следственный комитет и прокуратура. В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили, что следователи проверят действия нападавших на несовершеннолетнего по уголовной статье о побоях. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В прокуратуре выясняют причины и условия, из-за которых произошла драка. Мама пострадавшего подала заявление в полицию. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что полицейские уже нашли всех участников и очевидцев инцидента. Ребята живут в селе Романово, учатся в школе.

Накануне подростков вместе с родителями доставили в отдел полиции, с ними работает инспектор ПДН. Один из участников инцидента уже состоит на учете. Пострадавшего направили на медицинское освидетельствование.

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