Мотоциклист пострадал в ночной аварии с седаном в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с мотоциклом. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Октябрьском районе Новосибирска в аварии с седаном пострадал 42-летний водитель мотоцикла Yamaha. ДТП произошло в 23:20 в воскресенье, 23 апреля.

Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, 40-летний водитель за рулем Toyota Caldina сбил мотоцикл возле дома № 62 по улице Никитина, поворачивая в сторону улицы Ленинградской.

В результате ДТП мотоциклиста увезли в больницу с травмами.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что неизвестный пнул машину молодой матери за неправильную парковку.

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