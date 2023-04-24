Жителя Ростова-на-Дону осудят за интимную переписку с девочкой из Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростова-на-Дону предстанет перед судом за совращение девочек. Он вступал с ними в интимные переписки, а также распространял порнографию. Одной из жертв извращенца стала несовершеннолетняя из Новосибирской области.

– Следствие установило, что с 2020 по 2022 годы злоумышленник в соцсетях знакомился с малолетними и несовершеннолетними девочками. После предлагал им продолжить общение в мессенджере. В переписках отправлял им интимные сообщения, – говорится в сообщении СК РФ по Ростовской области.

Жертвами педофила стали 6 девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Одна из них проживает в Новосибирской области. Остальные – в Брянской, Орловской, ростовской, Курской областях.

Также известно, что извращенец покупал, хранил и распространял порнографию с детьми.

Его уже поместили в СИЗО. Вину педофил признал.

Дело извращенца по существу рассмотрят в суде.

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