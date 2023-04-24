В Новосибирске спасли собаку, которая провалилась под лед на реке

Спасатели вызволили собаку, провалившуюся под лед на Оби. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске собака провалилась под лед на реке недалеко от острова Высокий. Сообщение о ЧП поступило утром 23 апреля от жителей микрорайона на улице Владимира Заровного в Октябрьском районе.

В группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на помощь собаке выслали аэробот «Тайфун» с командой специалистов.

– Напротив домов по улице Владимира Заровного в воде действительно была обнаружена собака. Спасатели МАСС подняли животное с поверхности воды и доставили на берег, – сообщили в группе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что 8-летний мальчик утонул в реке в Новосибирской области вечером 22 апреля. После его гибели возбудили уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber