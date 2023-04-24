Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 апреля 2023 3:17

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. По итогам 2022 года прибыль составила 12,4 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с 2021 годом
Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Активы банка выросли с 525,2 млрд рублей в 2021 году до 689,5 млрд рублей в 2022 году. Собственные средства (капитал) банка за 2022 год увеличились с 65,2 млрд рублей до 77,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2022 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. В 2022 году рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «ВВВ(RU)» со «стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне «A-.ru», изменив прогноз на «позитивный».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ».