Новосибирец продает автограф посла из США времен визита Хиллари Клинтон в Академгородок

Новосибирец продает автограф посла из США с запонкой и историей. Фото: Avito / Максим.

Новосибирец продает автограф и запонку американского посла из 90-х за 175 миллионов рублей. Уникальную визитку автор объявления получил в 1997 году, когда в то время первая леди США Хиллари Клинтон прилетала в Академгородок.

– В беседе со мной одним из дипломатов США, а именно Уильямом Харрисоном Кортни, была подарена личная запонка и визитка с автографом, – рассказал сибиряк, опубликовавший объявление.

Он утверждает, что цена указана для привлечения внимания, а комплект можно купить по договорной стоимости. Среди других выставленных и сбытых товаров у продавца нет столь любопытных вещей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Хиллари Клинтон на один день стала сибирячкой и выпила с губернатором.

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