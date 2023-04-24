Родители третьеклассников в новосибирской гимназии решили продолжить забастовку. Фото: предоставлено родителями учеников.

В понедельник, 24 апреля, стало известно, что забастовка третьеклассников в новосибирской гимназии продолжилась. Девочка, против которой ополчились и взрослые, и дети, пришла на занятия снова одна.

– Родители детей не вывели, – сообщила КП-Новосибирск мама третьеклассницы Светлана Манина, – сегодня должна была выйти одна девочка, но она не пришла. Возможно, заболела. Такая ситуация нехорошая складывается. Жаль, что разум все же не восторжествовал. Посмотрим, что будет дальше.

Ранее мать третьеклассницы обратилась к родителям. Она сообщила, что дает учительнице девочки второй шанс и готова закончить конфликт. Попросила родителей успокоиться и забыть все обиды. Однако те ответили на предложение отказом.

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