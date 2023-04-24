В Новосибирск в начале недели придут дожди и потепление до + 16 градусов

В Новосибирске ожидается неделя потепления и дождей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске ожидается неделя дождей и потепление. Об этом сообщают синоптики.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже в понедельник, 24 апреля, температура днем в Новосибирске поднимется до + 16 градусов. В области будет до + 19 градусов. Во второй половине дня синоптики прогнозируют дожди.

Юго-западный ветер усилится, порывы могут достигать 20 метров в секунду.

При этом во вторник, 25 апреля, продолжат идти дожди с мокрым снегом, температура в районах области снизится до + 7…+ 12 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем в среду ожидается до + 14 градусов, в пятницу – до + 21 градуса. Всю неделю будут лить дожди, к воскресенью ожидается облачность и похолодание в ночное время суток до + 1… + 2 градусов.

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