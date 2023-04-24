«Ударил со всей силы»: в Новосибирске неизвестный пнул машину молодой матери за неправильную парковку

В Новосибирске неизвестный пнул машину молодой матери за неправильную парковку. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее авто испортил неизвестный водитель. По словам женщины, он пнул машину за неправильную парковку. Об инциденте, произошедшем на улице Сибирская, 57, на парковке возле химчистки, молодая мама рассказала КП-Новосибирск.

– Заехала с детьми в химчистку сдать зимнюю одежду. Парковочных мест не было, но зная, что могу быстро выскочить - перепарковаться, оставив в химчистке детей, поставила машину вторым рядом, оставила номер под стеклом. После один раз вышла из химчистки посмотреть всё ли в порядке, зашла обратно. Затем сработала сигналка... Я подумала, что человек хочет выехать, оставила детей в химчистке и выбежала на парковку, обошла машину «Мицубиси» слева, показывая, что сейчас отъеду. Сперва думала, что пнули по колесу, села в машину, выпустила «Паджеро», он уехал, а я встала на его место, – объяснила женщина.

Закончив с оформлением вещей в химчистке, сибирячка взяла детей и вышла с ними на улицу, посадила их в машину. Тогда парень-очевидец сказал ей, что видел, как ее авто ударили.

– Я заметила удар, пошла смотреть камеры…На видеозаписи видно, что пнул он сразу, а выскочила я через 10 секунд после пинка, то есть человек, зная, что он испортил чужое авто, просто скрылся. Понимая, что ему всё равно ничего не будет. Сомневаюсь, что он пнул бы также как недорогой семейный автомобиль, машину премиум класса, – добавила молодая мама.

Женщина уточнила, что готова оплатить штраф за неправильную парковку.

– Одно дело - нарушение правил парковки, готова оплатить штраф, согласно ПДД, другое дело 167 статья УКР Ф «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Женщина написала заявление в полицию. Ущерб, по ее словам, составил 24 тысячи рублей.

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