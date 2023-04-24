Пробки в 6 баллов и несколько аварий сковали Новосибирск утром 24 апреля.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 24 апреля Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Также на дорогах города произошло сразу несколько ДТП.
Пробки на улицах Широкой и Станционной, проезде Энергетиков, улицах Котовского, Станиславского и Ватутина, там произошло ДТП. Затор на площади Труда в обоих направлениях. Не проехать по улицам Троллейной и Титова. Пробка на Октябрьском мосту.
Затруднено движение на улице Большевистской, затор из-за ДТП на улице Кирова. Не проехать по улицам Восход и Бориса Богаткова.
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