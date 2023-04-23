В Новосибирске школьника наградили часами за спасение людей при взрыве на Линейной

Отважного школьника наградили часами. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске десятиклассник из гимназии №9 Константин Маняшин помогал эвакуировать людей после взрыва газа в доме на улице Линейная. За проявленную отвагу ему подарили почетную грамоту, а также ценный подарок от мэра города - наручные часы.

- Константин проходил мимо дома в момент трагедии, не растерялся и проявил себя как настоящий мужчина. Поздравляем его с заслуженными наградами и желаем успехов в учебе и во всех задуманных начинаниях! - написали на своей официальной странице в соцсетях спасатели МАСС.

Напомним, взрыв бытового газа в доме на Линейной, 39, произошел 9 февраля. Из-за ЧП погибли 15 человек. В начале апреля лжегазовщикам продлили арест до июня 2023 года.

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