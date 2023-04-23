Почему картошка сладкая? Новосибирцам попались вареники с «сюрпризом»

В варениках оказалась совсем другая начинка. Фото: Виктория МИНАЕВА

Жители Новосибирска купили в «Фермер центре» вареники с картошкой. Стоила пачка полуфабрикатов 160 рублей. Но, как оказалось, внутри некоторых вареников оказалась совсем не картошка.

- Стали их есть - они сладкие какие-то. Потом оказалось, что треть из них с творогом, - рассказала читательница КП-Новосибирск.

Дозвониться на горячую линию производителя в выходной день у покупателей не получилось. Как и оставить комментарий на их сайте. Потому объяснений, как столько творожных вареников попали в пачку к картофельным, осталось загадкой.

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