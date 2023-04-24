До +15! Понедельник принесет в Новосибирск тепло и дожди

В Новосибирске будет прекрасная весенняя погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последний апрельский понедельник порадует хорошей погодой. 24 апреля синоптики обещают солнечный день. Ночью впервые за долгое время температура не опустится ниже нуля, будет +3…+5. А днем воздух погреется до +13…+15. Правда, во второй половине дня синоптики обещают дождь.

— Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, во второй половине дня небольшой дождь. Юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура опустится до +3…+8 градусов. Днем же будет очень тепло, до +13…+18, местами будет попрохладнее, около +7…+12. Облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, днем небольшие дожди.

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