Стали известны самые густонаселенные районы Новосибирска

Самым густонаселенным районом стал Ленинский. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В мэрии Новосибирска назвали самые густонаселенные районы города. Первое место занял Ленинский район. В нем зарегистрировано около 303 тысяч человек. На втором месте (234 тысячи жителей), на третьем месте (200 тысяч жителей).

Меньше всего человек живет в Железнодорожном районе — 65 тысяч. Всего в Новосибирске, по данным Новосибирскстата, сейчас проживает 1 635 300 человек.

Напомним, ранее 2Гис называл лучшие и худшие районы Новосибирска. Больше всего нареканий у горожан вызвал Октябрьский район. А вот самым комфортным был признан Первомайский.

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