Нужен только паспорт и доброе сердце: в Новосибирске на фестивале приютов бесплатно раздавали кошек и собак

12 бездомных кошек и 10 собак нашли новый дом. Фото: WOOF FEST.

В Новосибирске на фестивале приютов WOOF FEST нашли хозяев 12 бездомным кошкам и 10 собакам. Фестиваль проходил в лофт-парке «Подземка» 22-23 апреля..

Животных отдавали владельцам бесплатно: нужен был только паспорт и доброе сердце. Желающие приютить питомцев подписали договор. Все кошки и собаки привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов.

Но и тем, кто не уехал домой с новыми хозяевами, тоже помогли. Посетители фестиваля помогли организаторам собрать 700 кг корма для приютских животных. Для гостей работала фотозона, мастер-классы, фотовыставка и зона для детей.

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