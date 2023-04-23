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НовостиОбщество23 апреля 2023 13:05

Студенты новосибирского авиаколледжа четыре года учатся без спортзала

Пары по физкультуре проходят в коридорах колледжа или на улице
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске спортзал авиационного технического колледжа находится в аварийном состоянии.

В Новосибирске спортзал авиационного технического колледжа находится в аварийном состоянии.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Студенты новосибирского авиационного технического колледжа имени Б. С. Галущака четыре года учатся без спортзала. Об этом студенты рассказали в комментариях на 2Гис.

— Спортзала нет, но об этом вы узнаете только на первом уроке физкультуры, после чего вас отправят бегать по второму этажу или вообще через дорогу. Колледж старый, на четвертом этаже гниют потолки, видны доски времен основания учебного заведения, — написано в одном из отзывов.

По словам администрации колледжа, спортивный зал у них есть, но занятия там проводить нельзя из-за того, что несущие балки обветшали. Помещению нужна масштабная реконструкция.

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