24 апреля Новосибирск накроет магнитная буря

Магнитные бури будут почти всю следующую неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последняя неделя апреля будет очень тяжелой для метеозависимых людей. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщает, что в конце месяца нас ждет серия магнитных бурь. И первая накроет Новосибирск 24 апреля.

По данным сайта, пик бури придется на утреннее время, с 8.00 до 13.00. Следующие магнитные бури ожидаются 26, 27, 28 и 30 апреля.

В такие дни метеозависимым нужно отказаться от алкоголя и курения, не есть жирную пищу и больше высыпаться. Также поможет легкая гимнастика, а если нет сил и обуяла тревожность - прием успокоительных. В случае повышения давления нужно вызвать врача.

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