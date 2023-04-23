В Новосибирской области троих подозреваемых в убийстве отпустили на свободу

В деле разбирается Следственный комитет.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В посёлке Железнодорожном в Новосибирской области убили 41-летнего мужчину. Паблик «ЧП Новосибирск» сообщает, что трех мужчин, подозреваемых в убийстве, сначала задержали, а потом отпустили.
— Ночью 19 апреля у 41-летнего мужчины произошёл конфликт с тремя местными жителями 22 лет, 24 лет и 26 лет. Двое из них были судимы по статьям за изнасилование, хищение и угон. Один — за мошенничество. После этого мужчину нашли погибшим, — передает «ЧП Новосибирск».
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что сейчас возбуждено уголовное дело, а все обстоятельства происшедшего уточняются.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер