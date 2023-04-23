В Новосибирской области троих подозреваемых в убийстве отпустили на свободу

В деле разбирается Следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В посёлке Железнодорожном в Новосибирской области убили 41-летнего мужчину. Паблик «ЧП Новосибирск» сообщает, что трех мужчин, подозреваемых в убийстве, сначала задержали, а потом отпустили.

— Ночью 19 апреля у 41-летнего мужчины произошёл конфликт с тремя местными жителями 22 лет, 24 лет и 26 лет. Двое из них были судимы по статьям за изнасилование, хищение и угон. Один — за мошенничество. После этого мужчину нашли погибшим, — передает «ЧП Новосибирск».

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что сейчас возбуждено уголовное дело, а все обстоятельства происшедшего уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер