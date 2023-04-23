Жителям Новосибирска второй раз за 2023 год повысят зарплату

Индексация МРОТ 1 июля 2023 года повысит зарплаты новосибирцам. Фото: Даниил ОПАРИН

С июля 2023 года у жителей Новосибирской области вырастут зарплаты благодаря индексации МРОТ.

По информации Новосибирскстата, на конец января 2023 года новосибирцы получали от 106 624 рублей (работники в сфере информации и связи) до 32 505 рублей (персонал гостиниц и предприятий общественного питания). Средняя зарплата равнялась 53 274 рублей.

В декабре 2022 года Госдума приняла поправки в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда», по которому с 1 января 2023 года МРОТ до 16 242 рублей. В Новосибирской области, с учетом районного коэффициента 1,25 МРОТ составляет 20 302,5 рубля.

Сейчас нет информации о сумме, на которую МРОТ могут повысить в июле. При этом в январе 2024 года планируют ещё одно повышение минимального размера оплаты труда, и на этот раз прибавка составит 18,5%.

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