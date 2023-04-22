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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 11:02

Новосибирские гэбээровцы провели тренировку по задержанию террориста в Клинике имени Мешалкина

Бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ приняли участие в тренировке по порядку действий при террористической угрозе
Фото: Александр МАРТЬЯНОВ

Фото: Александр МАРТЬЯНОВ

Тренировка прошла в пятницу в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Советском районе Новосибирска. Цели: отработка действий персонала, организация взаимодействия с сотрудниками охраны и ГБР. По сценарию неизвестный проник в медицинское учреждение, где незаметно установил взрывное устройство и, угрожая оружием, совершил нападение. Взрывчатка была обнаружена охранниками, а условный террорист задержан бойцами ГБР-80 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ и доставлен в полицию.

По словам Николая Драгунова, начальника отдела контроля и режима службы безопасности центра, «гвардейцы» с поставленной перед ними задачей справились хорошо.