Пассажирка из Новосибирска отсудила 300 тысяч у РЖД за падение в поезде

Пассажирка получила тяжкие повреждения, когда упала в вагоне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина из Новосибирска отсудила у РЖД 300 тысяч рублей после того, как упала в вагоне поезда по пути из туалета. Об этом сообщает Заельцовский районный суд.

— 31 января 2021 года в поезде «Москва-Улан-Удэ» женщина, выходя из туалета, запнулась о выступающий порог помещения и упала. Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения, — сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил взыскать в пользу истца сумму в 300 000 рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

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