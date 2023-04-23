Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2023 8:34

Пассажирка из Новосибирска отсудила 300 тысяч у РЖД за падение в поезде

Женщина запнулась в вагоне, когда выходила из туалета
Надежда РЫЖКИНА
Пассажирка получила тяжкие повреждения, когда упала в вагоне.

Пассажирка получила тяжкие повреждения, когда упала в вагоне.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина из Новосибирска отсудила у РЖД 300 тысяч рублей после того, как упала в вагоне поезда по пути из туалета. Об этом сообщает Заельцовский районный суд.

31 января 2021 года в поезде «Москва-Улан-Удэ» женщина, выходя из туалета, запнулась о выступающий порог помещения и упала. Пострадавшая получила тяжкие телесные повреждения, — сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил взыскать в пользу истца сумму в 300 000 рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер